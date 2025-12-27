Tensión por un incendio en avenida Jara: una mujer debió ser asistida

El incendio se desató durante la mañana del sábado, luego de las 9.

El incendio de una panadería generó tensión durante la mañana del sábado en el barrio Estación Norte. Por razones que aún se tratan de establecer, las llamas comenzaron pasadas las 9 en un comercio ubicado en el primer piso de una propiedad de Jara y 11 de Septiembre.

Rápidamente el fuego comenzó a crecer y su voracidad generó que no alcanzara con una sola autobomba del cuartel Monolito sino que otra dotación del cuartel Centro debieron asistir con un camión cisterna para combatirlo.

Con el tránsito cortado en ambas manos desde Balcarce hasta 3 de Febrero, el personal trabajó para sofocar el incendio de la panadería que quedó destruida aunque, afortunadamente, no se llegaron a dañar las casas lideras ni los comercios ubicados debajo.

Efectivos policiales asistieron al lugar junto con personal de salud de una ambulancia del Same que debió asistir a una de las propietarias que se descompensó luego del hecho.