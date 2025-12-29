Riesgo "extremo" de incendios forestales: cómo prevenir un desastre

Autoridades locales brindaron una serie de recomendaciones ante las temperaturas elevadas.

Comienza una semana con temperaturas muy altas en Mar del Plata y la zona, luego de un domingo que llegó a alcanzar los 34 grados. Durante los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé máximas que incluso lleguen a trepar a los 35°, por lo que la precaución debe ser máxima.

En ese marco, desde el Municipio de General Pueyrredon emitieron un alerta por riesgo "extremo" de incendios forestales que se extiende del lunes 29 al jueves 1 de enero de 2026 inclusive.

Por ello, desde el Gobierno local brindaron una serie de recomendaciones:

-No quemes pastizales, restos de poda o residuos

-No tires colillas de cigarrillos

-No arrojes basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos

-Encendé fogatas en áreas permitidas y nunca te olvides de apagarlas

-Extremá los cuidados, ante cualquier eventualidad llamá al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía.

¿Qué es el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI)?

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología).

Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego.

El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo - moderado - alto - muy alto - extremo.