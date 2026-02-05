La brecha millonaria de la F1: Franco Colapinto gana 70 veces menos que líder de la tabla

El argentino debutará de manera completa en Alpine y aparece en el escalón más bajo de la grilla salarial, muy lejos de las grandes estrellas.

El nombre de Franco Colapinto empieza a ganar cada vez más espacio en la Fórmula 1, pero los números revelan una realidad tan habitual como impactante dentro del paddock. Un informe especializado dio a conocer los sueldos base de los pilotos para la temporada 2026 y dejó en evidencia una diferencia brutal: el argentino cobrará hasta 70 veces menos que Max Verstappen, subcampeón del 2025 y líder absoluto del ranking económico.

El reporte publicado por RacingNews365 ubica a Colapinto en la base de la pirámide salarial, compartiendo el último escalón con otro debutante, Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls. Ambos integran el grupo de jóvenes que recién comienzan su camino en la Máxima y que, como marca la lógica del negocio, todavía están lejos de los contratos millonarios.

El acuerdo de Franco Colapinto con Alpine, escudería a la que llega tras su paso por Williams y luego de ocupar el lugar que dejó Jack Doohan, contempla un salario fijo que oscila entre los 500.000 y el millón de dólares anuales. Esa cifra corresponde exclusivamente al sueldo base, sin contar premios por puntos, podios o eventuales ingresos por sponsors personales.

En el otro extremo del listado aparece Max Verstappen, quien se mantiene como el piloto mejor pago de la Fórmula 1 con un ingreso base de 70 millones de dólares en Red Bull Racing. Apenas por debajo se ubica Lewis Hamilton, que en su nueva etapa con Ferrari percibe 60 millones, ratificando que las grandes figuras siguen concentrando la mayor parte del presupuesto.

La llamada “clase media” de la parrilla también deja datos llamativos. Fernando Alonso continúa vigente en Aston Martin con un contrato de 20 millones, mientras que Lando Norris, actual campeón del mundo con McLaren, tiene garantizados 30 millones. En tanto, el regreso de Sergio “Checo” Pérez con la nueva escudería Cadillac se da con un salario de 8 millones, bastante menor al que percibía en Red Bull.

Dentro del Top 5 de los mejores pagos figuran Verstappen (70 millones), Hamilton (60), George Russell (34), Charles Leclerc (34) y Norris (30). En la zona baja, Liam Lawson y Oliver Bearman cobran alrededor de un millón, mientras que Colapinto y Lindblad se mueven entre los 500.000 y el millón. Una distancia económica enorme que no siempre refleja talento, pero sí jerarquías y tiempos dentro de la Fórmula 1, donde el argentino buscará hacer valer cada vuelta para escalar mucho más que en la planilla de sueldos.