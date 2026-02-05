"Andaba por los techos de las casas": robó en una vivenda, quiso escapar y lo atrapó la Prefectura

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvieron, este miércoles por la noche en Mar del Plata, a un hombre que había intentado entrar a robar a una vivienda tras treparse a su techo.

El hecho se registró en la zona de la calle Grecia y la avenida Luro, donde personal del Operativo de Seguridad Mar del Plata (Osmp) de la Prefectura se encontraba realizando, en conjunto con miembros de otras fuerzas federales, tareas de control vehicular.

En este marco, un efectivo de la Autoridad Marítima Nacional asignado al operativo divisó a un hombre corriendo, perseguido por vecinos que aseguraban que se trataba de un ladrón que intentaba fugarse.

Inmediatamente, el efectivo interceptó al sujeto y lo redujo, para luego proceder a su identificación, constatándose que se trataba de un hombre de 42 años y de nacionalidad argentina.

La detención del acusado.

Acto seguido, el personal entrevistó a una vecina, quien reconoció al aprehendido y aseguró que minutos antes lo había visto deambulando sobre el techo de su casa, ubicada en la calle Remedios de Escalada.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien ordenó su detención y dispuso que se realicen las actuaciones por averiguación de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Cabe recordar que, con la implementación del Plan 90/10, la Prefectura patrulla los barrios Centenario, Libertad y San Martín de Mar del Plata, puntos céntricos y otros sitios aleatorios acorde al mapa de calor del delito local.