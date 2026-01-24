Franco Colapinto y la gran incógnita del Alpine 2026: por qué Mercado Libre no aparece en el auto

La empresa argentina fue clave en el desembarco del piloto bonaerense en la Fórmula 1, pero su ausencia en la presentación del Alpine A526 llamó la atención y abrió interrogantes.

La presentación oficial del Alpine A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly afrontarán la temporada 2026 de la Fórmula 1, dejó una pregunta flotando en el ambiente argentino: ¿por qué Mercado Libre no figura en ningún sector del auto? El logo amarillo fue un símbolo inseparable del ascenso del piloto argentino hasta la Máxima, por lo que su ausencia no pasó desapercibida ni para los fanáticos ni para el paddock.

Mercado Libre fue una pieza trascendental para que Colapinto pudiera llegar a la Fórmula 1 a fines de 2024, cuando debutó con Williams. Desde entonces, la empresa acompañó su crecimiento deportivo y utilizó su imagen en múltiples campañas publicitarias, consolidando una relación que parecía destinada a continuar sin sobresaltos en Alpine.

Sin embargo, quien se encargó de aclarar la situación fue Sean Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre. El ejecutivo explicó que la marca y Alpine se encuentran actualmente en negociaciones para extender el vínculo de sponsoreo de cara a la temporada 2026, pero reconoció que, por ahora, no se logró cerrar un acuerdo definitivo. Esa falta de entendimiento es el motivo principal por el cual el logo no estuvo presente en la presentación del viernes.

“En Mercado Libre, nuestros acuerdos de sponsoreo acompañan proyectos que evolucionan en el tiempo”, señaló Summers, dejando en claro que no se trata de una ruptura. Además, remarcó que la empresa mantiene una relación sólida con Franco Colapinto, a quien apoyan desde sus primeros pasos en la categoría, y aseguró que seguirán acompañando su desarrollo deportivo más allá de lo que ocurra con Alpine.

Desde el lado del piloto, la sintonía con la marca continúa intacta. Colapinto fue protagonista de las últimas campañas publicitarias de Mercado Libre y siempre destacó públicamente el respaldo recibido en los momentos clave de su carrera. La incógnita pasa ahora por si Alpine logra acomodar sus espacios comerciales y números para integrar nuevamente a la empresa argentina como sponsor oficial.

Mientras tanto, Mercado Libre también amplió su presencia en la Fórmula 1 con la incorporación de Gabriel Bortoleto como nuevo apadrinado. El brasileño, piloto de Audi en su debut en 2026, refuerza la estrategia regional de la compañía en Sudamérica. En ese contexto, el futuro del logo en el Alpine de Franco Colapinto sigue abierto, a la espera de que las negociaciones lleguen a buen puerto.