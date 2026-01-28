Apagón de choferes de Uber por las tarifas: “Es imposible que rindan los viajes a este costo”

Los choferes de Uber se han unido y han decidido llevar a cabo un apagón del servicio programado para este martes, en reclamo de una actualización en las tarifas que consideran desfasadas y poco rentables para quienes trabajan en la plataforma.

Mirta, conductora de la aplicación en la ciudad, señaló en Radioinforme 3 que “el reclamo de la gente de Uber, de todos los que hace bastante tiempo que estamos, es sin saber cuál va a ser la respuesta”. Enfatizó que las tarifas actuales no se modifican desde hace dos años y que los costos operativos, como el combustible y el mantenimiento del vehículo, han aumentado considerablemente.

Además, Mirta explicó que Uber aplica un descuento del 45% sobre cada viaje, lo que agrava la situación económica de los choferes. “Es imposible tener viajes a este costo”, afirmó, dejando en evidencia la presión financiera que enfrentan los trabajadores.

El líder del sindicato de peones de taxis, Horacio Yanotti, comentó que actualmente no existen controles sobre los choferes que trabajan para Uber, lo que añade un componente de incertidumbre en la regulación del servicio.

Mirta subrayó que muchos conductores han optado por Uber como alternativa laboral ante la falta de empleo formal. “La gente se ha volcado a las aplicaciones como una metodología nueva laboral”, concluyó, resaltando la necesidad urgente de un ajuste tarifario que permita la sostenibilidad del servicio.

Sobre el impacto que pueda tener el apagón, Mirta reconoció que “no hay expectativas al respecto. Hay iniciativas que es diferente”, pero destacó que Uber, como multinacional, conoce bien el mercado y las circunstancias de cada región.