Sigue la guerra: taxistas apuntaron contra los choferes que también usan uber y los acusaron de traidores

Taxistas y remiseros de Mar del Plata advirtieron por la expansión del transporte ilegal, la ausencia de controles municipales y provinciales y la falta de apoyo político.

El conflicto por el transporte ilegal de pasajeros volvió a quedar en el centro de la escena en Mar del Plata. Taxistas y remiseros denunciaron competencia desleal, falta de controles y ausencia total de respaldo político, en un contexto que describen como crítico para la actividad y para el empleo local.

En diálogo con Extra (102.1), Miguel González, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxi, aseguró que en la ciudad “Mar del Plata es tierra de nadie” y cuestionó duramente tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante por no hacer cumplir las ordenanzas vigentes.

“No he visto un concejal que levante el abuso, que proponga algo o que nos cite. El poder de policía no se cumple y los concejales, que deberían legislar, parecen vivir en otra ciudad”, sostuvo. En ese marco, afirmó que ningún bloque político se comunicó con el sector para ofrecer soluciones o siquiera visibilizar el problema.

Según relató González, la falta de controles permitió que vehículos de otras provincias y de Capital Federal trabajen en Mar del Plata sin habilitación, seguros ni licencias. “Vinieron taxis de Tucumán, autos de Buenos Aires, todos nuevos, trabajando con aplicaciones. Hacían base a la vista de todos y nadie vio nada”, denunció.

El dirigente también apuntó contra el funcionamiento de las plataformas digitales, a las que acusó de no tributar ni al municipio ni a la provincia, mientras el sector formal “paga monotributo, impuestos y costos que hoy ya no puede afrontar”. En ese sentido, advirtió que en marzo vencen unas 400 licencias, cuya renovación está en riesgo.

González recordó que hubo reuniones con autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia, pero sostuvo que los controles fueron insuficientes. “En una oportunidad se secuestraron 27 autos y se hizo como correspondía. Después fue todo mal: controles cortos, sin secuestros, sin aplicar la ordenanza 23.928. Así no sirve”, remarcó.

Además, cuestionó que incluso algunos concejales hayan promovido el uso de aplicaciones, pese a que la ordenanza 4471 regula estrictamente la tarifa y el funcionamiento del servicio de taxis. “Nos exigen cumplir todo, pero permiten que otros pasen por arriba la ley”, señaló.

El referente no evitó la autocrítica y reconoció que hay taxistas que también trabajan con aplicaciones, a los que calificó como “traidores”, y volvió a apuntar a la falta de controles municipales. También denunció el accionar irregular de transportes escolares, privados y combis, especialmente en zonas turísticas, donde aseguró que cobraban viajes sin habilitación y quitaban trabajo al sector formal.

Ante este escenario, el sector evalúa movilizarse al COM la próxima semana para pedir una reunión con el intendente Guillermo Montenegro y reclamar una mesa de trabajo que incluya a taxistas, remiseros y autos rurales. “No venimos a pelear, venimos a hacer valer nuestros derechos. Si tenemos obligaciones, también tenemos derechos”, afirmó.

Finalmente, González vinculó la problemática con la falta de seguridad en la ciudad, al asegurar que durante la noche “no se ve un patrullero” fuera de los operativos en zonas de boliches. “La situación de los taxis es un reflejo de lo que pasa en toda Mar del Plata”, concluyó.