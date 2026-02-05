Así quedó el conventillo incendiado: lo alambrarán para evitar ocupas

El día posterior al impactante siniestro en el centro de Mar del Plata, la Municipalidad comenzó a trabajar en la reparación de la vereda y limpieza de la misma, incluyendo el terreno donde ocurrió el terrible hecho. Los vecinos, mientras tanto, entremezclan la sensación de peligro por el fuego con el sentimiento de tranquilidad por lo que sucedía en la propiedad.

El lugar, ubicado al lado de una clínica y de la sede del Sindicato de Pasteleros, dejó al descubierto una trama de irregularidades, usurpación, subalquileres ilegales y presunta venta de drogas. Hoy se vieron grúas preparadas para la demolición, pero una traba judicial interrumpe el derrumbe total de la construcción. Incluso, hace unos años una tragedia similar terminó con la vida de dos personas.

Máquinas de la Municipalidad. Foto 0223.

El terreno tiene 20 metros de frente y 43 metros hacia el fondo. Instalarán un alambrado para perimetrarlo y evitar nuevas usurpaciones. En tanto, la cartera de Desarrollo Social trabaja en la reubicación de un grupo de las 30 personas que allí vivieron en los últimos días, mientras que otras se fueron a un barrio del suroeste marplatense.

Cómo quedó el terreno afectado. Foto 0223.

Todavía el tránsito está cortado en la zona de España y 25 de mayo. Por último, se conocieron detalles de lo que ocurrió minutos después en el lugar. Les permitieron, una vez controlado el fuego, a los ocupantes que recuperen sus pertenencias, o lo que quedó de ellas.