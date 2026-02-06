A un año del asesinato de Matías Paredes, marcharon para recordarlo: "Todos saben que él no hizo nada malo"

Esta tarde en Polonia y la 39, los vecinos de Mar del Plata acompañaron a la familia y a los amigos de Matías "Pitu" Paredes, a un año de su asesinato. El 6 de febrero del 2025 el joven perdió la vida después de recibir dos disparos en medio de una balacera cuando volvía de la presentación de la camiseta de fútbol del Club Atlético Alvarado, del cual era hincha.

Cinco efectivos de la Policía Bonaerense lo persiguieron en el barrio Bosque Grande en dos autos sin identificación hasta abrir fuego contra su auto. Dos de ellos se encuentran detenidos, mientras que otros tres continúan haciendo su vida normal.

El próximo viernes 13 de febrero a las 10 horas el abogado que representa a la familia de Pitu, Gregorio Dalbón, participará de la última audiencia preliminar, en la que se decidirá el jurado, la defensa de los imputados y la fecha de inicio del juicio.

Los allegados de Pitu volvieron a convocar a la comunidad para esperar juntos la resolución de la audiencia. "Necesitamos mucho el apoyo de la gente, todos saben que Matías no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo estos tipos", expresó Micaela, la esposa de la víctima.

"Le agradecemos a Dios que Matías nos dejó a la nena, que es la que me ayuda a mi, a su abuela y a su tía a seguir adelante pidiendo justicia", agregó la pareja de la víctima.

La movilización a un año del asesinato de Matías

La familia de Pitu pidió que los vecinos se acerquen con globos, imágenes, banderas o cualquier insignia que acompañe el pedido de justicia, al cumplirse un año desde el asesinato de Matías.

La convocatoria fue masiva. Proyectaron un video en memoria de Pitu y restauraron el mural que habían realizado sus allegados hace un tiempo.

Además de la familia, los vecinos y los allegados de la víctima se hicieron presentes muchos amigos miembros de la hinchada de Alvarado, con bombos y trapos que recuerdan a Matías. "Sentimos impotencia porque hay tres policías afuera que siguen haciendo su vida normal y los dos asesinos que están adentro reciben las visitas de sus familias. Nosotros no podemos hacer eso", manifestaron.

"Necesitamos que la gente nos ayude con su apoyo para que haya justicia porque todos sabemos que Matías no estaba haciendo nada malo y no se merecía esto", sintetizó Micaela.