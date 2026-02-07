Jorge Rojas festeja sus 20 años solista en Mar del Plata: música, trabajo solidario y ¿vuelve a Los nocheros? 

Jorge Rojas es uno de los “cantores” consagrados del folklore argentino. Hace 20 años, dejó Los Nocheros para iniciar su carrera solista y, desde entonces no deja de ser un referentes la hora de hablar de música popular. Este 13 y 14 de enero, el autor de clásicos como “No saber de ti” se presenta en Mar del plata con su gira “20 años” en un parate de la agenda festivalera que lo tiene recorriendo el país. Antes de las presentaciones, habló con 0223.

“Mar del Plata es una ciudad que siempre nos recibe muy bien. Hacía un montón que no íbamos”, dice Jorge. Es que la última presentación en Mar del Plata la realizó en el marco del tour de presentación de “Mi Cantar”, su anteúltimo disco de estudio y, desde entonces no volvió a sumar fechas en la ciudad. “El show es un recorrido completo de los 20 años de carrera y en la previa nos han recibido muy bien y se ve que había mucha expectativa”, bromea.

“Es un espectáculo integral con puesta en escena, luces, danza, todo o que tienen los shows y con la experiencia de ya llevar 20 años cantando”, adelanta el autor de “La Yapa”. Este año, además Jorge se encuentra presentando “Voy a abrir mi corazón”, tema que da nombre al álbum y al documental que muestra el proceso creativo de cada tema. “En el documental: hay cosas que la gente no ve , no vive porque ya recibe el disco cerrado y me pareció que era necesario que se conozca el proceso de las canciones, conocer el formato, como se trabaja desde todos los ángulos mostrar ese detalle”, explica.

Si hay algo que caracteriza a Jorge Rojas y su familia fuera de lo estrictamente musical, es el trabajo que realiza en el chaco Salteño, su lugar de origen y al que vuelve periódicamente. Con su fundación Cultura Nativa, Rojas asiste a los integrantes de poblaciones nativas del postergado Chaco Salteño. “El trabajo con la fundación sigue, claro”, dice orgulloso el hombre que se formó en Marca Borrada al tiempo que aclara que, tras la pandemia se interrumpió la fiesta que se realizaba todos los años y reunía a una multitud en el lugar. “ Después de la pandemia suspendimos el evento de la fiesta de la cultura nativa, pero el trabajo con la fundación sigue”, explica y agrega que hay un equipo multidisciplinario que asiste a la población de la zona.

“Tenemos un equipo de trabajo consolidado que está abocado a lo que es el chaco salteño. sobre todo en el área de salud y para dar asistencia también a la población en épocas de sequía o de inundaciones que son los grandes problemas de estos lugares”, cuenta.

Este verano, Jorge Rojas fue noticia por su contrapunto coplero en el Festival de Cosquín. El evento más importante de la música tradicionalista argentina que en esta edición generó polémica por su contenido político y por la presencia de referentes del Trap que se volcaron al folklore, como Milo J y Cazzu. Consultado al respecto, el “cantor de una noche entera” explicó que lo que ocurrió en esta edición, “no es nuevo”. “Desde que tengo memoria que soy chico, desde la época de Mercedes Sosa se escuchan las opiniones de los artistas” dice al tiempo que considera que “son cosas que siempre estuvieron presentes y no dejan de ser parte de nuestra cultura y lo que somos como pueblo”, agrega.

son bienvenidos

En esta línea, considera que en el aspecto artístico “es una edición muy linda. Aparecieron estos chiquillos que hacen otros géneros y se acercaron al folklore ypor supuesto”, dice.

Por último, consultado sobre sus proyectos una vez que finalice la temporada de festivales, Jorge adelanta que “cuando tenga tiempo para volver al estudio” comenzará a trabajar en su nuevo disco, que será de folklore puro, hará colaboraciones y trabajará en un disco de piano y voz.

-¿Volver a Los Nocheros está previsto este año?

-Las puertas están abiertas siempre, tenemos buena relación, hablamos seguido. Ahora en esta época estamos con agendas muy cargadas… volver a compartir con los changos fue una experiencia muy linda, no descarto que más adelante podamos hacer algo.