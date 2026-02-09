"Casi me saca el ojo": le revolearon una botella de vino para que frene el auto y los vidrios estallaron en su cara

Si bien tiene ribetes insólitos la historia, en el instante fue una preocupación absoluta, aunque el miedo no los paralizó. Carolina y su marido volvían por la avenida 39 a las 2 de la mañana del domingo, tras la noche del sábado, pero fueron sorprendidos por dos personas que les tiraban proyectiles.

"Nos atacaron con un botellazo en el lado del acompañante. Fue terrible: me di vuelta y sentí el estallido de un vino en el vidrio", le relató a 0223 la víctima. Cuando llegaban a la intersección de la avenida Fortunato de la Plaza y Rufino Inda, la violenta situación no dejó atónito al conductor. Rápido de reflejos, comprendió que se trataba de un intento de robo y no detuvo su marcha. "Por suerte mi marido aceleró", confirmó Carolina.

Los restos de la botella de vino en el auto.

Ella, cuando pasaron los eternos segundos de zozobra, se tocó la cara y estaba ensangrentada. "Se me clavó un vidrio en la mejilla y otro en el maxilar. Casi pierdo un ojo", dijo la damnificada.

Le tuvieron que dar dos puntos de sutura, pero el daño psicológico todavía le afecta. "Quiero alertar a la población de lo vivido. Tal vez equivocamos el camino, pero Mar del Plata es tierra de nadie".

El impacto que rompió el vidrio.

Las imágenes de los vidrios, de la botella y del Toyota Yaris en el interior del auto, retratan la terrible historia que vivió la pareja. "El susto no me lo olvido más. Un cachito más arriba y me saca el ojo o me parte la cabeza", alertó Carolina, quien dijo que quiere difundir el caso para que a nadie más le suceda.