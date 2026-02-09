Impactante audio: así extorsionaron al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos

Confirman que el soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado desde la cárcel.

La Justicia confirmó que el soldado voluntario que se suicidó en diciembre pasado en la Quinta de Olivos era víctima de una extorsión digital llevada adelante por una banda que operaba desde una cárcel, utilizando una aplicación de citas para contactar a sus víctimas.

Según la investigación, el joven fue engañado mediante un perfil falso y luego comenzó a recibir amenazas, en las que los delincuentes simulaban una denuncia penal por el supuesto vínculo con una menor de edad, con el objetivo de exigirle dinero.

En las últimas horas se conocieron audios clave de la extorsión, donde se escucha cómo los integrantes de la banda lo presionaban y lo intimidaban con consecuencias judiciales si no realizaba pagos.

La organización estaba integrada por al menos siete presos, que coordinaban las amenazas desde el interior de distintas unidades penitenciarias, utilizando teléfonos celulares ingresados de manera ilegal.

Tras allanamientos en cárceles y domicilios particulares, la Justicia logró identificar a los responsables y secuestrar dispositivos electrónicos, que serán peritados en el marco de la causa.

El caso volvió a poner el foco en el crecimiento de las extorsiones digitales y en el uso de celulares dentro de las cárceles como una herramienta central para este tipo de delitos.