Bad Bunny llevó una verdadera fiesta latina al Super Bowl: la crítica de Trump

El Super Bowl LX ofreció un show de altísimo vuelo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks como protagonistas. Bad Bunny fue la figura central del espectáculo de mediotiempo, marcando un hito para la música latina en la historia de la National Football League (NFL).

“¡Qué rico es ser latino!“, fue lo primero que dijo el artista, de 31 años, al aparecer en escena. Toda una declaración de lo que iba a mostrarle a los presentes y a los millones de espectadores por TV. Ese fue el espíritu del show, que incluyó la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin.

El show fue presentado como un videoclip en vivo, que mezcló imágenes en el césped con otras pregrabadas. Comenzó en un sembradío montado en el campo de juego y buscó ilustrar costumbres de la cultura latinoamericana en su recorrido. Con una pelota de fútbol americano, el cantante, vestido de blanco, cantó “Tití me preguntó”.

Cardi B y Karol G,. Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko también tuvieron su participación. Aunque las participaciones másdestacadas fueron las de Lady Gaga, quien interpretó “Die with a smile”, con un condimento bien latino en su melodía y Ricky Martin que cantó un retazo de “Lo que le pasó a Hawaii”, con fuerte contenido político. “No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai”, soltó ante la ovación y la aparición de banderas de Puerto Rico.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, remarcó Bad Bunny. “Dios bendiga a América”, lanzó, y nombró a todos los países del continente, en un mensaje de unión y contra la discriminación. Concluyó con “Debí tirar más fotos”, un cierre masivo con todos los bailarines en escena y otro mensaje: “Seguimo’ aquí”.

La crítica de Trump

“El show de medio tiempo es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia”, escribió Donald Trump. En la misma línea, agregó: “Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo y el baile es desagradable".

Luego fue más allá y calificó el espectáculo como “una bofetada” para el país. Además, sumó críticas a la NFL —incluido un pedido para que se modifique la nueva regla del kickoff— y cerró su publicación con su ya habitual lema político.