Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo después de pasar más de 400 días secuestrado en Venezuela

El cabo primero dejó la cárcel El Rodeo 1 en la que estuvo durante 15 meses.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado después de 448 días de una pesadilla inenarrable en Venezuela. El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina dejó la cárcel El Rodeo 1, donde estuvo secuestrado sin comunicación con su familia, sin un proceso formal público, ni asistencia legal propia ni consular.

Gallo fue víctima de desaparición forzada por una dictadura narcoterrorista que fue descabezada y que abrió sus cárceles como un gesto calculado, después de la incursión militar que llevó desde Caracas a Nueva York a Nicolás Maduro.

Tres semanas después del ese operativo, y en medio de un proceso de liberaciones que lleva adelante el régimen, el argentino retornó al país para reencontrarse con su pequeño hijo, Víctor, con su pareja, María Alexandra, y con su madre, Griselda, que no se doblegaron y reclamaron sin respiro su liberación. Fueron 428 días, 10.750 horas interminables.

El primer indicio de su liberación había ocurrido esta misma semana, cuando pudo comunicarse por primera vez con su mujer, María Alexandra. Esa llamada había confirmado dos cosas, después de tanta desolación: que Agustín Nahuel Gallo estaba vivo y que, efectivamente, estaba en El Rodeo 1.

Para que esa comunicación ocurriera, pasaron muchas cosas, pero una fue central: todos los extranjeros que estaban allí comenzaron una huelga de hambre para exigir que se les aplique a ellos tambien la ley de amnistía que el régimen había aprobado para los presos políticos. Habían pasado varios días sin comer y el régimen decidió aflojar las cadenas. Es una apertura, sin embargo, que se logró por necesidad y urgencia, más que por convicción.

Nahuel Gallo junto a su familia: su esposa María Alexandray su hijo Víctor.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", escribió este domingo su esposa María Alexandra Gómez.

El gendarme se encuentra viajando al país en un vuelo humanitario gestionado por la Asosiación del Fútbol Argentino (AFA), que confirmó la noticia a través de un comunicado titulado "El fútbol, un puente humanitario". El operativo se llevó a cabo en un Learjet 60 LV-KMA de la empresa Baires Fly, que partió desde San Fernando y arribará al Aeropuerto de Ezeiza.

La comitiva fue integrada por el prosecretario de AFA y presidente de Deportivo Armenio, Luciano Nakis, y el asesor de Protocolo y Ceremonial de la Asosiación, Fernando Islas Casares.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", señaló la Casa Madre del fútbol argentino.

Horas antes de que se confirmara la noticia, se conocieron videos en los que familiares de presos detenidos en El Rodeo I hablaban con los internos a los gritos desde una colina cercana al penal. En esas grabaciones, primero respondían que el gendarme iba a ser liberado y, en un video posterior, aseguraban que la excarcelación ya se había concretado. “El argentino fue liberado”, gritaban, generando aplausos entre los familiares presentes.