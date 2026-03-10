Un apostador acertó los ocho números de la Quiniela Plus y se llevó más de $335 millones.

Un apostador de la provincia de Buenos Aires se convirtió en uno de los ganadores más destacados de la región tras acertar la combinación completa en la Quiniela Plus, llevándose un premio que supera los $335 millones. El monto se posiciona entre los más altos registrados recientemente en el interior bonaerense.

Según informaron desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, el afortunado es un residente de Olavarría y se trata de un apostador frecuente de esta modalidad, aunque su identidad no será revelada por motivos de seguridad. Además, el premio se otorgó sin aplicar descuentos por impuestos, lo que incrementa el beneficio neto para el ganador.

La boleta ganadora fue adquirida en una agencia situada en la esquina de Pellegrini y Necochea, en el centro de la ciudad. La noticia generó gran expectativa entre los vecinos y clientes habituales del local, quienes aguardan con interés la aparición del ganador para reclamar su premio.

Se informó que en el sorteo hubo dos ganadores que compartirán el pozo, por lo que cada uno recibirá aproximadamente $335.017.150. Los números afortunados que dieron lugar al premio mayor fueron: 2 – 8 – 13 – 26 – 32 – 47 – 55 – 74.

La Quiniela Plus es uno de los juegos más populares de la Lotería bonaerense. Su dinámica consiste en elegir ocho números entre 00 y 99, y en cada sorteo se extraen 20 números. El premio mayor se concede a quienes aciertan los ocho números seleccionados, aunque existen premios menores para quienes aciertan menos.

Esta modalidad de juego se ha consolidado como una de las más seguidas en todo el país, gracias a sus atractivos pozos y su sistema de apuestas. Olavarría, por su parte, ya ha sido escenario de anteriores premios importantes en juegos oficiales, lo que mantiene viva la ilusión de miles de apostadores que diariamente prueban suerte.