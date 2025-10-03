"Felices de que sea un jubilado": un marplatense ganó más de $300 millones en la Quiniela Plus

Un jubilado de Playa Serena se convirtió en millonario tras ganar más de 300 millones de pesos en el sorteo N° 12571 de la Quiniela Plus, realizado el pasado 27 de septiembre.

El hombre había hecho su jugada en la agencia “El Muñeco”, ubicada en Calle Cero al 7500. La noticia generó alegría en el barrio, especialmente en la dueña del local, Sofía, que apenas lleva un año al frente de la agencia. “Estamos muy felices por el ganador, ya que es un jubilado que realmente lo va a saber disfrutar”, expresó.

Además, Sofía destacó que “aunque seamos una agencia nueva ya entregamos varios premios de Quini 6 y ahora este de la Plus. Traemos mucha suerte”, e invitó a los vecinos a acercarse y probar la fortuna.

Con este nuevo millonario, la Quiniela Plus ya sumó 48 ganadores bonaerenses en lo que va del año, distribuyendo más de 5 mil millones de pesos en premios.