Se esperan demoras y reprogramaciones en vuelos comerciales y privados en todos los aeropuertos del país.

El transporte aéreo enfrentará nuevas interrupciones entre el jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo debido a un cronograma de paros escalonados anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), gremio que representa a los controladores aéreos.

Esta medida surge tras el fracaso en las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la finalización sin acuerdo del período de conciliación obligatoria dictado por la Secretaría de Trabajo, que intentó mediar en el conflicto.

Los paros se llevarán a cabo durante tres horas diarias en horarios rotativos y afectarán todos los aeropuertos del país, aunque con variaciones según el día y el tipo de aviación involucrada. El cronograma es el siguiente:

Jueves 26 de febrero: paro para toda la aviación de 15 a 18 horas. Viernes 27: medida de 19 a 22 horas. Sábado 28: paro exclusivo para aviación general y no regular (vuelos privados, ejecutivos y no comerciales) de 13 a 16 horas. Domingo 1 de marzo: cese en aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12 horas. Lunes 2: paro para toda la actividad aérea de 5 a 8 horas.

ATEPSA aclaró que esta protesta es una “medida legítima de acción sindical” y que no implicará un cierre total del espacio aéreo ni la suspensión completa de las operaciones. Durante las horas de paro, las autorizaciones de despegue estarán restringidas y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que previsiblemente provocará demoras y reprogramaciones.

Quedarán exceptuados de las medidas los vuelos en emergencia, sanitarios, humanitarios, oficiales, y de búsqueda y salvamento, además de las maniobras ya iniciadas y las tareas consideradas críticas para la seguridad operacional.

El conflicto laboral entre ATEPSA y EANA se prolonga desde hace meses, combinando reclamos salariales, condiciones de trabajo y denuncias por incumplimientos del Convenio Colectivo. En agosto de 2024 se alcanzó un acuerdo que otorgó un incremento salarial del 15% en tramos, pero la tensión volvió a crecer con la reanudación de asambleas y medidas de fuerza hacia fines de 2025.

EANA recordó que los servicios de navegación aérea son esenciales y que la ley impone límites a los paros, exigiendo un mínimo nivel operativo para garantizar la seguridad.

Las aerolíneas monitorean el desarrollo del conflicto y evalúan ajustes para minimizar el impacto en los pasajeros, recomendando a los viajeros verificar el estado de sus vuelos y posibles cambios en los horarios.