Controladores aéreos inician paros escalonados: cómo afectará a los vuelos de Mar del Plata
El gremio anunció medidas de fuerza de tres horas diarias en franjas rotativas en todos los aeropuertos del país, tras fracasar la negociación salarial.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El transporte aéreo enfrentará nuevas interrupciones entre el jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo debido a un cronograma de paros escalonados anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), gremio que representa a los controladores aéreos.
Esta medida surge tras el fracaso en las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la finalización sin acuerdo del período de conciliación obligatoria dictado por la Secretaría de Trabajo, que intentó mediar en el conflicto.
Los paros se llevarán a cabo durante tres horas diarias en horarios rotativos y afectarán todos los aeropuertos del país, aunque con variaciones según el día y el tipo de aviación involucrada. El cronograma es el siguiente:
Jueves 26 de febrero: paro para toda la aviación de 15 a 18 horas. Viernes 27: medida de 19 a 22 horas. Sábado 28: paro exclusivo para aviación general y no regular (vuelos privados, ejecutivos y no comerciales) de 13 a 16 horas. Domingo 1 de marzo: cese en aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12 horas. Lunes 2: paro para toda la actividad aérea de 5 a 8 horas.
ATEPSA aclaró que esta protesta es una “medida legítima de acción sindical” y que no implicará un cierre total del espacio aéreo ni la suspensión completa de las operaciones. Durante las horas de paro, las autorizaciones de despegue estarán restringidas y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que previsiblemente provocará demoras y reprogramaciones.
Quedarán exceptuados de las medidas los vuelos en emergencia, sanitarios, humanitarios, oficiales, y de búsqueda y salvamento, además de las maniobras ya iniciadas y las tareas consideradas críticas para la seguridad operacional.
El conflicto laboral entre ATEPSA y EANA se prolonga desde hace meses, combinando reclamos salariales, condiciones de trabajo y denuncias por incumplimientos del Convenio Colectivo. En agosto de 2024 se alcanzó un acuerdo que otorgó un incremento salarial del 15% en tramos, pero la tensión volvió a crecer con la reanudación de asambleas y medidas de fuerza hacia fines de 2025.
EANA recordó que los servicios de navegación aérea son esenciales y que la ley impone límites a los paros, exigiendo un mínimo nivel operativo para garantizar la seguridad.
Las aerolíneas monitorean el desarrollo del conflicto y evalúan ajustes para minimizar el impacto en los pasajeros, recomendando a los viajeros verificar el estado de sus vuelos y posibles cambios en los horarios.
