Tras el conflicto, reincorporan a los dos empleados despedidos del shopping Los Gallegos

Tras la movilización, el gremio de trabajadores participó de una audiencia en el Ministerio de Trabajo y logró la reincorporación de los dos trabajadores despedidos del Shopping Los Gallegos.

Durante el encuentro, la empresa escuchó el reclamo y decidió revocar las desvinculaciones que fueron dispuestas por el personal administrativo. Esta medida llevó cierta tranquilidad, aunque continúa el estado de alerta por el futuro del complejo empresarial.

En esta línea, confirmaron que existen conversaciones preliminares con otra firma en relación a un posible proceso de venta. Sin embargo, ante los gremios, delegados y trabajadoras presentes, el directorio dejó asentado en el acta que en caso de concretarse una transferencia de la empresa, la misma se realizará con la totalidad del personal.

“Hoy podemos decir que se logró la continuidad laboral de los dos compañeros y que quedó asentado en acta que, si hubiera una venta de la empresa, será con todos los trabajadores. En un momento tan difícil para el empleo, sostener más de 250 puestos de trabajo es una muy buena noticia”, señalaron desde la conducción gremial.