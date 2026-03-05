Una mujer consumió más de 60 mil pesos en un comercio de San Juan e intento irse sin pagar

Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo en la tarde de este jueves a una mujer de 39 años que intentó darse a la fuga de un comercio gastronómico de San Juan sin pagar.

El hecho ocurrió en un local ubicado en Moreno al 3600, entre 14 de Julio y 20 de Septiembre, donde la delincuente ingresó junto a un hombre que no fue identificado y realizó consumos por un monto total de $63.500.

Sin embargo, al momento de abonar le manifestó a la comerciante que no contaba con dinero suficiente, mientras que su acompañante escapó del lugar.

Ante esta situación, la mujer fue retenida por la damnificada, quien aportó el ticket correspondiente al consumo realizado, hasta el arribo del personal policial.

Por disposición del fiscal Bruna, se iniciaron actuaciones por el delito de estafa y finalmente la imputada quedó en libertad a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal.