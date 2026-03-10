Apagón estadístico: el Indec dejó de publicar la Encuesta de Ocupación Hotelera

El Indec dejó de publicar un informe clave para conocer la situación de la hotelería en Argentina.

Tras una polémica decisión del gobierno nacional, Argentina dejó de contar, al menos temporalmente, con estadísticas oficiales sobre la situación del sector hotelero registrado, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejó de publicar la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), que relevaba la actividad en 47 ciudades turísticas del país.

El informe de periodicidad mensual no fue publicado en febrero -correspondiente a las estadísticas de diciembre 2025- y además está ausente en el calendario oficial del Indec sobre las publicaciones de marzo, cuando debía difundirse el reporte de enero de 2026. Además de la EOH, el instituto tiene a su cargo un segundo informe sobre el sector turístico: la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), que sí continuó publicándose en febrero y está prevista también para marzo.

Oficialmente, desde el Indec precisaron a 0223 que la difusión de la EOH en los tiempos usuales se vio afectada por la decisión que tomó la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, a cargo de Nación, de no renovar un convenio de financiamiento, lo que generó que "se produjeran cambios en la difusión que afectaron la presentación de la información y su periodicidad".

La decisión se debe al recorte de fondos dispuestos por la Secretaría de Turismo y Ambiente, a cargo de Daniel Scioli.

"El Instituto hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles para las personas usuarias, de acuerdo con las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente", amplió el organismo, dando cuenta de su intención de mantener la Encuesta de Ocupación Hotelera.

El informe de turismo internacional se nutre de distintas fuentes, donde la proveniente de los movimientos migratorias de la Dirección Nacional de Migraciones no tendrán modificaciones. Sin embargo, "se han reformulado las operaciones de la ETI y EOH para lo cual, consecuentemente, se reprogramará la difusión en el calendario anticipado". Sin embargo, no hay fecha prevista para el regreso de la encuesta de turismo ni se sabe con precisión si se conocerán los datos de los meses faltantes. "Mayores detalles se darán a conocer oportunamente por las vías habituales de comunicación", informaron a este medio.

Sin fondos para el Indec

A mediados de diciembre, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, resolvió dar de baja el financiamiento que su secretaría realizaba para que el Indec lleve adelante los operativos necesarios para la elaboración de ambas encuestas.

La decisión, según trascendió desde el gobierno, se debió a desacuerdos con la metodología bajo la cual se realizaban los informes, que en la visión oficial generaban resultados negativos que no se correspondían con la realidad del sector. El foco principal estaba puesto en el turismo internacional, donde los datos venían reflejando una situación sobre la que alertan de forma unánime empresarios turísticos: la ventaja cambiaria que promueve el turismo emisivo por sobre el turismo nacional.

El informe anual de Turismo Internacional del Indec reflejó que el año pasado salieron del país 11,9 millones de turistas residentes, un 43,1% más que en 2024, mientras que los arribos de turistas no residentes cayeron 14,2% interanual, con 5,3 millones.

La medida que limita el trabajo del Indec se da además en el marco de la salida de su extitular, Marco Lavagna, luego de que el gobierno nacional de Javier Milei interviniera de facto en el organismo para evitar la puesta en marcha de la nueva fórmula de medición de la inflación, en la que los servicios tendrían mayor peso y podrían reflejar una variación superior a la del esquema vigente desde 2004.

Tras la decisión de no aplicar la nueva fórmula para medir la inflación, ahora el Indec dejó de informar sobre la hotelería.

El caso marplatense

La Encuesta de Ocupación Hotelera es un informe técnico con datos sobre disponibilidad y ocupación en establecimientos hoteleros y parahoteleros del país, con estadísticas de siete regiones y 48 localidades, entre ellas Mar del Plata.

El reporte ofrecía estadísticas mensuales sobre cantidad de pernoctaciones por destino, cantidad de viajeros hospedados y la estadía promedio. También aportaba datos sobre habitaciones y plazas disponibles en el complejo hotelero, junto con la tasa de ocupación.

En consonancia con lo que ocurre a nivel nacional, las estadísticas de Mar del Plata exponen una situación crítica del sector hotelero, que en 2025 venía atravesando el peor desempeño de los últimos 21 años. Solo el primer año en que el Indec realizó la EOH, en 2004, mostró registros más bajos.

LA EOH permitiría conocer una aspecto fundamental del turismo: la actividad hotelera.

El apagón estadístico tampoco permitirá conocer el resultado final de 2025, ya que quedó pendiente el informe correspondiente a diciembre.

Contando los primeros once meses del año, Mar del Plata registró 3.298.023 pernoctaciones y 946.941 viajeros hospedados, lo que representó caídas del 13% y del 4,5% en relación con 2024, respectivamente. El descenso es aún más marcado si se compara con 2023, con retrocesos del 27,5%.