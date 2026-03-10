Fútbol para todos: la AFA presentó "LPF Play" y se podrán ver partidos gratis en la plataforma

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un paso estratégico con el lanzamiento oficial de LPF Play. Se trata de una apuesta por la digitalización del fútbol local a través de una plataforma de streaming propia que busca centralizar las transmisiones y expandir el alcance de las categorías que hoy no cuentan con pantalla masiva.

Aunque la plataforma ya funcionaba con contenidos complementarios -como conferencias, resúmenes y fútbol juvenil-, la gran novedad es la incorporación progresiva de las divisiones de ascenso y la confirmación de su gratuidad.

Fue el presidente Claudio "Chiqui" Tapia quien encabezó el lanzamiento. El dirigente afirmó que, con esta plataforma, se logra que el contenido deportivo vuelva a ser gestionado directamente por la dirigencia. “Estamos orgullosos de LPF Play. Logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol”, destacó el presidente de la AFA.

Chiqui Tapia en la ceremonia de presentación.

La lista de partidos que se verán por LPF Play

Según detalló Miguel Rubio, encargado de prensa de la AFA, el plan de despliegue será escalonado:

- Fase 1: Primera Nacional.

- Fase 2: B Metropolitana y Primera C.

- Fase 3: Torneo Federal, Futsal y fútbol juvenil.

"Se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones. 353 goles transmitidos, 1517 jugadores transmitidos. Primera Nacional, Primera C, Proyección, la Selección Femenina, y el Federal A que lo vamos a transmitir, como lo prometimos", dijo Tapia en la presentación.

"Muchos van a empezar a transpirar"

La aparición pública de Tapia se produjo en la previa de su declaración indagatoria ante la Justicia en el marco de la causa por presunta evasión fiscal.

Tapia habló de las causas que lo involucran.

“Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, dijo a modo de advertencia, en el cierre de su discurso.

En el lanzamiento de la plataforma, hizo referencia a la importancia de este avance tecnológico para el fútbol argentino, destacando la federalización de las transmisiones y la inclusión del fútbol femenino y de ascenso. “Es un momento muy importante para el fútbol argentino, es un hito más, esto es un antes y un después”, sostuvo el dirigente. “El fútbol no pasa solo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pasa por todo el país. Somos una dirigencia que dijo: vamos a hacer un fútbol federal. Lo defendemos y representamos”, agregó.