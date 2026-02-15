¿Se acerca a Boca? El guiño de Bareiro que no se vio en TV y sorprendió a Riquelme

El delantero paraguayo hizo un guiño que no se vio en la transmisión oficial y enciende la ilusión en La Ribera.

En pleno movimiento del mercado, Boca Juniors encontró un inesperado guiño desde Brasil. Adam Bareiro, delantero paraguayo que milita en Fortaleza, convirtió ante Ferroviário Atlético Clube por el Campeonato Cearense y, más allá de sus declaraciones posteriores, dejó una imagen que no pasó desapercibida: el clásico Topo Gigio, gesto inmortalizado por Juan Román Riquelme en el año 2000.

El club de la Ribera aún dispone del cupo extra por la lesión de Rodrigo Battaglia y, tras enfriarse la negociación por Edwuin Cetré, avanzó con una oferta concreta de 3 millones de dólares por el atacante de 29 años. En la operación hay un condimento especial: River Plate conserva el 50% de la ficha, por lo que también recibiría dinero en caso de concretarse el pase.

El festejo de Bareiro no fue uno más. Luego del abrazo con sus compañeros, miró a la tribuna e hizo el gesto que quedó marcado en la historia azul y oro, aquel que Riquelme le dedicó a Mauricio Macri hace más de dos décadas. En Brandsen 805 lo tomaron como un mensaje directo, un guiño que acerca al paraguayo al mundo Boca en medio de negociaciones aún abiertas.

Sin embargo, el principal obstáculo no es futbolístico sino económico. El salario que Bareiro percibe en Brasil es elevado y la dirigencia no está dispuesta a igualar esas cifras. La llave del acuerdo podría estar en la voluntad del jugador de resignar parte de sus pretensiones para concretar el regreso al fútbol argentino, donde ya dejó su huella con la camiseta de San Lorenzo.

Tras el partido disputado en el estadio Elzir Cabral, el propio atacante fue consultado por la oferta y eligió la cautela. Agradeció la confianza de Fortaleza y aseguró que su foco está puesto en el presente, aunque reconoció que cuando el nivel es alto es lógico que otros clubes se interesen. Un mensaje diplomático, pero que no apaga la ilusión en La Ribera.

Con el mercado todavía abierto y la necesidad de reforzar el ataque, Boca analiza cada detalle. El gesto ya está hecho, la oferta también. Ahora, la pelota la tienen los dirigentes y el propio Bareiro. Mientras tanto, el Topo Gigio volvió a escena y, como en 2000, volvió a sacudir el mundo Boca.