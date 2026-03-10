Sigue dando que hablar: la increíble maniobra de Colapinto para evitar un choque desde una cámara 360

El Gran Premio de Australia sigue dejando tela para cortar tras en el inicio de la competencia. El piloto de Alpine mostro sus grandes reflejos y dio que hablar en el paddock.

Cuando largaron los monoplazas en el circuito de Albert Park, el Racing Bulls de Liam Lawsonquedó clavado en la grilla, obligando al argentino a una reacción de puros reflejos. A pesar de que la maniobra lo retrasó hasta el puesto 16, la destreza del argentino le permitió salvar su A526y cruzar la bandera a cuadros en la 14° posición.

A través de una cámara 360° instalada en el monoplaza de Colapinto, difundida por el programa Pitlane de ESPN se observó con precisión como el oriundo de Pilar esquivó el impacto frontal contra Lawson y, simultáneamente, evitó un golpe seco contra el muro de la recta principal, en lo que ya se perfila como una de las salvadas más espectaculares de la temporada.

Tras la carrera, el propio Colapinto reconoció la peligrosidad del momento: “Tuve muchísima suerte de poder pasar esa primera vuelta, casi tenemos un choque enorme con Liam". El piloto de Alpine detalló que, aunque llegó a rozar el muro con su neumático trasero derecho, el incidente no pasó a mayores: “Fue muy peligroso y bastante complicado, pero me alegra haber podido superarlo y no quedarme tirado en el arranque”, concluyó.