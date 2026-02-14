Sopresa en Boca: jugó en River y ahora Riquelme negocía para hacerse con sus servicios

El presidente del "Xeneize" abrió conversaciones para contratar a un ex jugador del "Millonario" y reforzar el ataque.

En pleno mercado vinculado al Torneo Apertura 2026, Juan Román Riquelme volvió a mover fichas fuertes. Boca Juniors hizo una oferta formal a Fortaleza por Adam Bareiro, delantero con pasado en River Plate y San Lorenzo, en una negociación que puede tener impacto directo en Núñez.

Según pudo saberse, el club de la Ribera ofreció 3 millones de dólares por la totalidad del pase del paraguayo. El detalle no menor es que River conserva el 50% de la ficha, ya que a mediados de 2025 Fortaleza adquirió solo la mitad en 1,8 millones, con una opción por otro 20% que finalmente no se activó. Es decir, si la operación avanza, el Millonario recibiría la mitad del monto acordado.

Bareiro atraviesa un buen presente en el fútbol brasileño: suma tres goles en siete partidos en el Campeonato Cearense y se convirtió en una pieza importante del equipo, que actualmente milita en la Serie B. En Fortaleza analizarán la propuesta tras el duelo de semifinales ante Ferroviário, aunque la negociación también depende del visto bueno de la dirigencia riverplatense, dueña de un porcentaje clave del pase.

La historia del delantero en River fue breve y sin impacto. A mediados de 2024, el club de Núñez invirtió 4,5 millones de dólares para quedarse con su ficha, seducido por sus 40 goles en 120 partidos con San Lorenzo. En ese momento, el entrenador era Martín Demichelis, quien le dio minutos en el arranque. Sin embargo, tras la salida del DT y el regreso de Marcelo Gallardo, el paraguayo perdió terreno y terminó relegado.

Sin continuidad y sin goles en 16 presentaciones oficiales con la banda roja, Bareiro salió a préstamo a Al Rayyan a comienzos de 2025 y luego recaló en Fortaleza. Su salida dejó sensaciones encontradas en River, que nunca pudo recuperar en la cancha la inversión realizada, pero que ahora podría amortiguar el impacto económico gracias al interés de Boca.

Curiosamente, años atrás el propio Riquelme había elogiado públicamente al atacante cuando brillaba en San Lorenzo. “Compite todo el tiempo”, destacó el actual presidente xeneize, marcando una característica que hoy busca potenciar en su equipo. Ahora, la pelota está en manos de los dirigentes: si Boca acelera y River da el OK, el mercado del Apertura sumará un capítulo explosivo con dinero cruzando de vereda a vereda.