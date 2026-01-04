Combustibles: cómo acceder a los descuentos de hasta un 30%

Los descuentos en combustibles se consolidan como una estrategia vital para los consumidores que buscan ahorrar en nafta y gasoil durante este 2026. Diversas billeteras virtuales y entidades bancarias ofrecen promociones que alcanzan hasta un 30% de reintegro según el medio de pago y el día elegido. Es fundamental conocer el cronograma semanal, ya que los beneficios varían entre lunes, miércoles y fines de semana dependiendo de la petrolera: planificar la carga permite maximizar el rendimiento del presupuesto mensual.

Billeteras como Naranja X y MODO lideran las opciones con beneficios directos en estaciones Gulf e YPF, incluyendo la posibilidad de financiar el gasto. Naranja X ofrece un 10% de descuento los sábados y domingos, además de permitir el pago en cuotas sin interés mediante su reconocido Plan Zeta. Por su parte, MODO, en alianza con el Banco Macro, otorga reintegros del 30% los miércoles, una de las cifras más altas del mercado. Estas herramientas digitales facilitan el ahorro inmediato mediante el escaneo de códigos QR en los surtidores.

Entidades como el Banco Galicia también se suman a la grilla con rebajas del 15% los lunes en las principales banderas como Shell, Puma y Axion. En paralelo, las propias petroleras impulsan sus ecosistemas digitales, como es el caso de la app Puma Pris, que ofrece descuentos del 10% los miércoles y viernes. Este sistema permite además acumular puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000, premiando la fidelidad de los usuarios frecuentes. Es una competencia de beneficios que favorece directamente al bolsillo de los conductores que utilizan plataformas móviles.

Para optimizar el ahorro, los expertos recomiendan verificar siempre los topes de reintegro mensuales y los requisitos específicos de cada tarjeta, como ser cliente Platinum o Selecta. Muchos descuentos tienen un límite máximo de devolución que, una vez alcanzado, invalida la promoción hasta el mes siguiente o la próxima semana. También es clave chequear que la sucursal de la estación de servicio esté efectivamente adherida a la promoción antes de iniciar la carga de combustible. Siguiendo estos pasos, es posible reducir significativamente el costo operativo de mantener un vehículo particular o comercial.