Sorpresivo aumento de GNC en Mar del Plata: de cuánto es la suba

Las estaciones de servicio de Mar del Plata comenzaron a actualizar los precios.

Después de meses, los conductores de la ciudad se encontraron con un importante aumento del precio de GNC que llegó a los 949 pesos en algunas estaciones de servicio, lo que se traduce en un 35% de incremento aproximadamente.

La suba se empezó a aplicar este martes y se espera que llegue a todas las empresas petroleras en las próximas horas.

Diversos sectores ya mostraron su preocupación ante el incremento y el impacto que puede llegar a tener en el consumo.

Otro de los puntos que resuena es la falta de aviso, que ya no es obligatorio por una medida nacional. Por este tema, en noviembre del 2025, la diputada provincial Ayelén Rasquetti presentó un proyecto que obliga a las empresas petroleras a comunicar las subas de precios de combustibles, al menos con 72 horas de anticipación.

El objetivo es “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios en los combustibles líquidos”. Por el momento la medida se encuentra en tratamiento.