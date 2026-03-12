Chau mate: una reconocida fábrica de termos argentinos apagó sus hornos

Una empresa dedicada a la fabricación de termos se sumó a la lista de empresas que redujo su producción en un contexto de crisis en la industria por el modelo económico del gobierno de Javier Milei.

Tras 83 años de historia como única empresa referente en la producción de termos de vidrio en América, Lumilagro anunció que apagará definitivamente sus hornos y que importará sus productos desde China, India y Vietnam.

La decisión surgió por una caída del 50% de sus ventas en los últimos dos años. "Hemos pasado malos momentos, en 1999 fue muy grave, nos salvó la crisis del 2001 que devaluó y el tipo de cambio hizo que todas las industrias sean muy competitivas. Desde el 2002 hasta el 2013 fue una muy buena época, en 2012 batimos récord de ventas de termos de vidrio, que era nuestro producto estrella. En 2005 aparecieron los termos de acero trucho de China con tóxicos prohibidos. En 2015 llegó el termo extranjero, hasta ese momento el termo de acero era 4 veces más caro que el de vidrio y la gente no lo aceptaba. Al llegar como aspiracional, nos ayudó a que la gente aceptara los precios", contó a un medio, Martín Nadler, director ejecutivo y dueño de Lumilagro.

En el 2013, Lumilagro llegó a tener 350 empleados entre directos e indirectos, pero a partir del 2022 comenzó a reducir su planta a través de retiros voluntarios y despidos hasta llegar a unos 100 trabajadores en total. "Lloré al despedir a algunos trabajadores que me conocían desde los 5 años, pero entendieron que era por el futuro de la empresa", explicó Nadler.

La caída en las ventas y la cantidad de termos que entran al país sin control hicieron que tomaran medidas urgentes. "Se consumen 4 millones de termos anuales en Argentina y sólo de Paraguay ingresaron 4 millones, más lo que ingresa por el norte. Son termos tóxicos y truchos, cuando están en contacto con agua caliente desprenden metales cancerígenos".

Y advirtió: "Nos preocupa la salud de la gente, el Estado no dedica ni el mínimo esfuerzo para protegernos del contrabando, si bien sabemos que es una política de Estado para bajar el precio de las cosas sea como sea".

En su planta de Tortuguitas ahora se dedican a personalizar termos y botellas térmicas con serigrafías.