Brutal accidente en la ruta: por la niebla chocaron de frente dos camionetas y murieron dos personas

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un fatal accidente de tránsito en la ruta 14 a la altura del departamento santafesino de San Lorenzo. Por una densa niebla dos camionetas chocaron de frente en el kilómetro 53.

Se trata de un rodado Chevrolet S10, conducido por un hombre identificado como Sebastián L., y un utilitario en el que viajaban las dos personas fallecidas, a quienes identificaron como Rubén G. y su esposa Laura M.

Fue en el kilómetro 53 de la ruta 14 según informaron medios locales. Las dos personas fallecidas quedaron atrapadas en el vehículo y murieron a causa de las graves heridas.

Otros tres lesionados por el impacto fueron derivados a hospitales de la zona. Uno sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, un golpe en el hombro derecho y en la cadera izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Provincial.

Otro padeció una lesión en la clavícula, por lo que fue trasladado en una ambulancia a otro centro asistencial y el último permanece en observación por politraumatismos.