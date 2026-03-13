Fue presentado el 20º Rower Triatlón Olímpico de Mar del Plata

El NH Gran Hotel Provincial ofició de sede para la presentación oficial del 20º Rower Triatlón Olímpico de Mar del Plata organizado por la Empresa ISSports que se correrá desde las 7 horas del domingo sobre 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie.

Hernán Ibañez, presidente de ISSports, mencionó que "el evento se largará a las 7:00 horas desde la playa del Centro Naval y tendrá modificaciones en la parte a pie, donde la línea de llegada estará ubicada sobre la calle, frente a la Pileta Cubierta". El evento comenzará a vivirse desde el sábado con la llegada de los triatletas para retirar sus kits en el Teatro Gran Hotel Provincial (de 11 a 15:30) y la Charla Técnica Obligatoria, a las 15:30 en el mismo lugar.

"En el año 2002 organizamos el primer triatlón en Mar del Plata y la llegada fue en la Pileta Cubierta. Estamos felices de poder volver a ese lugar que tantos lindos recuerdos nos trae y que seguramente será una fiesta, donde mucha gente seguramente se va a volcar a la zona de llegada. Y en toda La Costa en sí, con triatletas corriendo desde el Centro Naval, el Paseo Jesús de Galíndez, Cabo Corrientes, Varese y el Torreón. Y el ciclismo lo mismo, llegando al kilómetro 503 de la Ruta 11, con el regreso por la Costa, pasando por La Perla, un tramo de un kilómetro por Avenida Colón, y eso lo hace mucho más divertido y distinto. No hay otra competencia como esta en el país", señaló.

En la presentación estuvieron el presidente del Ente Municipal de Deportes, Sebastián D' Andrea; el presidente de la Asociación Marplatense de Atletismo, Enrique Fernández Puentes; y jóvenes triatletas marplatenses de la Escuela Municipal de Triatlón acompañados por su coach, Christian Carletto, uno de los locales que correrán el domingo.

"Esta carrera tiene un nivel de corredores muy importante. Creo que, desde que la hacemos, no hay tanto nivel. En el sentido que no sabemos quién puede ganar. Siempre hay un número puesto y en esta edición, de los que están largando el domingo no sé decirte quién puede ganar", aseguró Ibañez, quien resaltó el hecho de la presencia de los máximos ganadores históricos de El Olímpico, Flavio Morandini y Romina Palacio Balena.

Entre la elite se cuentan Gerónimo Dhereté (Azul), Santiago Ledesma y Agustín Leiro (Ituzaingó), Mateo Bustos Pecaut (Laprida), Gabriel Marangoni (Mar del Plata), los históricos Oscar Galíndez (Río Tercero) y Andrés Darricau (Trenque Lauquen), Gabriel Guaragna (Quilmes), Rodrigo Memmo (Berazategui), Matías Campi (Viedma) y, entre las damas, Brenda Rosso (Haedo), Lucila Merlo (Merlo), Gabriela Carena (Río Cuarto), Yanina Minaglia (Escobar), Lucía Dibbern (Tres Arroyos) y Brenda Bernard (Pergamino).