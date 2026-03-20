Crece el riesgo de parálisis pesquera en Mar del Plata: "Cada barco que se detiene es trabajo que se pierde"

La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCYF) encendió todas las alarmas: la actividad atraviesa un escenario crítico marcado por la falta total de respuestas del Gobierno nacional frente al aumento sostenido del combustible y una estructura de abastecimiento que condiciona la operatoria.

Los números son contundentes. En 2010, un kilo de corvina equivalía a casi 1,5 litros de combustible. Hoy, apenas alcanza para adquirir 0,98 litros. A esto se suma un incremento del gasoil del 86% desde diciembre de 2023, configurando una ecuación económica que el sector define como insostenible.

Mientras los costos operativos se disparan, los precios de venta permanecen estancados. El resultado es claro: la flota avanza hacia una parálisis progresiva, con impacto directo sobre trabajadores, familias, plantas procesadoras y servicios portuarios.

En este contexto, el sector puso el foco en el esquema vigente en el puerto de Mar del Plata, donde la empresa Zona Común S.A., única distribuidora de combustibles marítimos, concentra la comercialización, condicionando precios y volúmenes en un escenario sin competencia.

Tras una reunión mantenida con representantes de la firma, que no arrojó resultados concretos, la Asociación fue categórica: la falta de soluciones profundiza un sistema que deja a la flota sin margen de maniobra.

A su vez, el silencio de las autoridades nacionales frente a este cuadro agrava la crisis. “No responder también es una forma de decisión política”, señalaron desde el sector.

Ante esta situación, se exige de manera urgente una reunión con las máximas autoridades de YPF para establecer condiciones diferenciales que permitan sostener la actividad.

Asimismo, el conflicto fue elevado formalmente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, además de autoridades provinciales y locales, advirtiendo que la inacción pone en riesgo una cadena productiva clave.

Desde la Asociación fueron concluyentes: “La flota no puede esperar más. Cada barco que se detiene es trabajo que se pierde en tierra”.