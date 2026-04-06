Las promociones llegan en un contexto marcado por el aumento en los precios internacionales del petróleo, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

En abril de 2026, los automovilistas argentinos contarán con beneficios importantes para la compra de nafta y gasoil, gracias a promociones renovadas por las principales petroleras y bancos del país. Las ofertas incluyen descuentos de hasta el 30% y reintegros mensuales que pueden alcanzar los $40.000 si se aprovechan de manera semanal.

Estas promociones llegan en un contexto marcado por el aumento en los precios internacionales del petróleo, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, que repercute directamente en el costo local del combustible. Por ello, las bonificaciones bancarias y el uso de billeteras digitales se vuelven herramientas esenciales para reducir el gasto al momento de cargar nafta o gasoil.

YPF mantiene acuerdos con diversas entidades bancarias y ofrece beneficios exclusivos a través de su aplicación oficial y el programa Serviclub. Estos beneficios pueden combinarse entre sí, lo que permite a los usuarios maximizar el ahorro al cargar combustible.

Por su parte, Shell cuenta con promociones conjuntas con bancos regionales como Banco Santa Fe, Banco San Juan, Banco Santa Cruz y Banco Entre Ríos, que ofrecen un 20% de descuento los viernes, con topes mensuales de hasta $20.000. Además, la aplicación Shell Box brinda beneficios adicionales para sus clientes.

Axion Energy facilita descuentos a través de su propia aplicación ON, la cual se complementa con los beneficios bancarios y digitales disponibles.

En tanto, Puma Energy ofrece promociones específicas según el banco mediante su aplicación Puma Pris, focalizando las ventajas para distintos usuarios.

Para optimizar el uso de estos descuentos durante abril, se recomienda organizar las cargas de combustible de acuerdo con el calendario de promociones, lo que puede significar un ahorro significativo en el presupuesto mensual destinado a nafta y gasoil.