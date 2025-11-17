Obligaron a una prepaga a pagar el mismo tratamiento que le negaron a Lionel Messi
Un fallo exigió que cubran el 100% de una hormona de crecimiento para un nene de 11 años, ya que la prepaga solo ofrecía el 40%.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un fallo de la Justicia Federal obligó a la prepaga a cubrir el 100% del tratamiento con hormonas de crecimiento para un niño de 11 años que padece un déficit de GH, la misma condición que tuvo Lionel Messi y que amenazó su carrera en Newell's Old Boys.
Según se supo a través de un informe de Microjuris.com Argentina, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza falló a favor de la familia del menor, que padece "déficit de GH y retraso de crecimiento intrauterino". La prepaga se había negado a dar la cobertura total y solo ofrecía el 40%, dejando a cargo de la familia una diferencia que, según un mail, ascendía a $1.023.903,60.
En el fallo, los jueces sostuvieron que la salud del niño podría sufrir "problemas irreparables" y que la solución "que mejor armoniza los derechos humanos en juego" es remover los obstáculos al tratamiento. El tribunal destacó que, contrariamente a lo dicho por OSDE, la hormona de crecimiento "se encuentra contemplada" en la Resolución 500/04 APE para su cobertura al 100%.
La Cámara también recordó que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fija un "piso de prestaciones mínimas y no máximas", y destacó que cuando una persona reclama a una prepaga, "lo que está en juego es, ni más ni menos, su derecho a la salud, su integridad psicofísica, plenitud y seguridad", y que el "interés superior del niño" debe ser la consideración primordial.
El caso es un eco directo de la historia del astro rosarino, quien a los 11 años medía 1,32 metros (la altura de un niño dos años menor) y solo pudo iniciar su legendaria carrera debido a que accedió al tratamiento que esta prepaga intentó negar.
Leé también
Temas
Lo más
leído