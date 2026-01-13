Alerta afiliados: desde el Gobierno dieron de baja tres prepagas

La Superintendencia de Servicios de Salud rechazó el registro de tres empresas de medicina prepaga que contaban con permiso provisorio. Se dio en el marco del "reordenamiento del sistema de salud", que viene impulsando el organismo desde el inicio de su gestión.

Estas tres empresas ya no formarán parte del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) y perderán ese registro que les había sido otorgado provisoriamente. La medida fue informada a través del Boletín Oficial.

"La Superintendencia de Servicios de Salud comunica a los usuarios de entidades de medicina prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el RNEMP a las siguientes entidades: Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y Obra Social del Personal Aeronáutico", se expresa en el documento. Según el Gobierno "ninguno de ellos tenía afiliados".

En el caso de Sancor Medicina Privada S.A se trata de una división antigua del Grupo Sancor, diferente a la Asociación Mutual Sancor Salud. La situación de Staff Médico S.A es similar, dado que fue adquirida recientemente por la Asociación Mutual Sancor Salud, canalizando las carteras de clientes.

En el caso de OSPA es posible que se vean afectados los afiliados. Aunque la entidad no funciona bajo la lógica de prepaga privada, su intento de inscripción al RNEMP podría estar asociado a la prestación de servicios adicionales voluntarios con mejores coberturas.