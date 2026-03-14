Triatlón Olímpico: cómo serán los cortes de tránsito

Los cortes programados serán desde las 5 hasta las 11 de la mañana.

Este domingo se lleva a cabo el Triatlón Olímpico, que espera reunir a atletas nacionales y también internacionales, donde se desarrollará una competencia de tres etapas: natación, ciclismo y pedestrismo. Ante esto, la Municipalidad de General Pueyrredon informó un operativo de prevención y seguridad que comenzará a las 4 de la mañana.

Los cortes programados serán desde las 5 hasta las 11 de la mañana.

El despliegue se manifestará en cada una de las etapas y en diversos puntos de la ciudad. Comenzará con cortes de tránsito desde Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores hasta el portón de ingreso a la Base Naval. El corte estará activo desde las 5 hasta las 11. A partir de las 7 habrá otra modificación vial desde el mismo punto hasta la Ruta 11, kilómetro 503, y hasta la plazoleta Almirante Brown, todo por el paseo Jesús Galíndez.

La municipalidad despliega un operativo de seguridad y prevención.

Cada una de las disciplinas se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad. La etapa de natación tendrá lugar en un circuito boyado de 1.500 metros en la playa del Centro Naval.

La etapa ciclista, de 40 kilómetros, partirá desde el Parque Cerrado por avenida De los Trabajadores en sentido norte, bordeará la costa hasta avenida Constitución, continuará hasta el kilómetro 503 de la Ruta 11, donde realizará un retorno en U, y regresará por la rotonda de Constitución, plaza España, la subida hacia la rotonda del Hotel Iruña, calle Buenos Aires, avenida Colón y calle Alsina, hasta ingresar nuevamente al Centro Naval.

El evento se divide en tres etapas: natación, ciclismo y pedestrismo.

La etapa pedestre completará los 10 kilómetros partiendo del Parque Cerrado por avenida De los Trabajadores en sentido norte, bordeando la costa e ingresando a la Escollera Norte hasta su final. Luego regresará hasta avenida Celso Aldao y por boulevard Marítimo hasta la bajada del paseo Jesús Galíndez, atravesando playa Cabo Corrientes, playa Varese, El Torreón y la bajada de calle Alsina. El circuito, que incluye retornos en Alsina y boulevard Marítimo, y en la bajada del paseo Jesús Galíndez, se repetirá una vez, finalizando con el ingreso a la manga de llegada.