Manejaba el auto de la madre sin registro ni seguro y chocó a un vehículo estacionado: "No se mató de suerte"

En el comienzo de la semana un auto Peugeot 208 impactó contra un vehículo Palio Weekend estacionado en las calles 14 de julio y Almafuerte, en el barrio San José de Mar del Plata. Ocurrió a las 7:20 am, pero el joven conductor, de 23 años, no estaba alcoholizado.

La damnificada es una mujer de 34 años que utilizaba su auto para ir a trabajar a Batán, donde se desempeña como docente. "Ahora voy en micro", contó a 0223. Según su relato, el Peugeot 208 alcanzó gran velocidad e impactó contra su vehículo estacionado y dio dos vueltas en el aire.

El conductor manejaba el auto de la madre al momento de colisionar, pero lo más grave es que no tenía carnet de conducir ni pagaba el seguro hacía más de tres meses. "No se mató ni mató a nadie de pura suerte", aseguró la damnificada.

El momento del choque quedó registrado en la cámara de seguridad de una casa de la cuadra y, si bien no se ve del todo la escena, se escucha con claridad el impacto. Afortunadamente, nadie salió herido.