Impactante accidente entre moto y auto: un joven se lastimó la cadera y el otro conductor terminó con vidrios en la cara

Las calles de Mar del Plata siguen presentando una violencia creciente y el tránsito se vuelve cada vez más peligroso. Así lo indican los siniestros viales diarios, como el sucedido cerca de las 7 de hoy.

Tal fue la agresividad del choque ocurrido este miércoles por la mañana en Polonia y Elcano, que el motociclista terminó literalmente arriba del techo del auto. La moto impactó con el Renault Clio y su conductor voló hasta quedar encima del coche.

Según contaron testigos del hecho a 0223, el automovilista se dirigía hacia la avenida Polonia cuando la moto lo cruzó por la calle Elcano. La velocidad del motociclista no permitió que frenara a tiempo, por lo que fue despedido del rodado y terminó con un fuerte golpe a la altura de la cadera.

Mientras tanto, el automovilista recibió heridas de astillas producto de la ventanilla rota de su vehículo. "La policía tardó 45 minutos en llegar al lugar del hecho", reclamaron los vecinos que se quedaron esperando junto a los heridos en el lugar.