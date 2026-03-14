Terrible choque en ruta 88: cómo sigue el motociclista arrollado por un camión

El motociclista se encuentra con un parte complicado y en grave estado.

El motociclista que protagonizó un choque este viernes al mediodía con un camión en la ruta 88 permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), luego de haber sido trasladado de urgencia con código rojo.

El siniestro ocurrió frente al Aeroclub, a la altura del kilómetro 9,5, donde por motivos que son materia de investigación colisionaron un camión y una moto. Tras el impacto, el conductor del rodado menor fue asistido en el lugar y derivado al hospital.

Horas antes a un metro de distancia un hombre de 57 años falleció tras chocar con una camioneta.

Según pudo saber 0223, al momento de su ingreso presentaba un fuerte traumatismo de cráneo acompañado de convulsiones. Desde el centro de salud indicaron que su cuadro es delicado y que el personal médico trabaja para estabilizarlo y determinar el alcance de las lesiones.

El accidente ocurrió horas después de otro siniestro fatal registrado también en la ruta 88. En ese caso, un conductor de 57 años murió en el acto tras chocar su auto contra una camioneta.

El kilometro del hecho en la ruta 88 presenta un grave peligro desde hace tiempo.

El cruce de la ruta 88 donde ocurrió el choque ha sido escenario de varios accidentes graves en el último tiempo. En 2024, dos adultos mayores y su perro murieron cuando la Peugeot Partner en la que viajaban impactó contra una Toyota Hilux.