Impacto en el fútbol: la Finalissima entre Argentina y España quedó al límite de la postergación

El partido entre los campeones de Europa y Sudamérica atraviesa horas decisivas y podría no disputarse en la fecha prevista.

La Finalissima 2026 entre la Selección Argentina y la Selección de España atraviesa un momento crítico y su realización en la fecha anunciada comienza a ponerse seriamente en duda. El encuentro había sido confirmado para el viernes 27 de marzo en el imponente Lusail Stadium, en Qatar, pero a menos de dos semanas del partido el escenario cambió por completo y la organización quedó envuelta en una fuerte incertidumbre.

El duelo enfrenta al campeón de la UEFA Euro 2024, España, con la vigente campeona de la Copa América 2024, Argentina, en una nueva edición del trofeo que reúne a los mejores seleccionados de Europa y Sudamérica. Sin embargo, la sede qatarí quedó descartada en las últimas horas por la situación que atraviesa Medio Oriente y desde entonces comenzaron las diferencias entre la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino sobre dónde y cuándo debería disputarse el partido.

Según trascendió en medios argentinos y europeos, desde la UEFA mantienen su intención de sostener el encuentro en la ventana FIFA de marzo. Del otro lado, la AFA rechaza la alternativa impulsada desde España de jugar en el Santiago Bernabéu Stadium, el estadio del Real Madrid, al considerar que no sería un escenario neutral para una final de este tipo.

La postura de la dirigencia sudamericana, respaldada por la CONMEBOL, es clara: la Finalissima debe disputarse en territorio neutral. Por ese motivo, desde Argentina elevaron una última contrapropuesta para trasladar el encuentro al 31 de marzo y en una sede alternativa dentro de Europa.

Entre las opciones que comenzaron a circular aparecen distintos países del continente. Italia, Portugal e Inglaterra fueron mencionados como posibles anfitriones, con ciudades como Roma o Milán entre las alternativas que podrían albergar el partido si finalmente prospera el acuerdo entre las federaciones.

Mientras tanto, la posibilidad de una postergación empieza a ganar fuerza. Desde España incluso deslizan que, si no hay una resolución inmediata, cada selección podría terminar organizando amistosos distintos durante la ventana internacional, dejando a la Finalissima al borde de quedar suspendida pese a ser uno de los duelos más esperados del calendario mundial.