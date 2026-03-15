España y Argentina no se pusieron de acuerdo y se canceló la Finalissima

La Finalísima entre la Selección argentina y España , prevista originalmente para el 27 de marzo en Qatar, fue suspendida luego de que la UEFA informara que no se logró un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para disputar el encuentro en otra sede o con un formato alternativo.

La UEFA anunció la suspensión de la Finalísima que debían disputar la Selección argentina y la selección española, luego de que el partido programado para el 27 de marzo en Qatar no pudiera realizarse debido a la situación política que atraviesa la región.

El organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

La AFA, con respaldo de la Conmebol, propuso jugar el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma, aunque la UEFA no ganó y el encuentro quedó cancelado. Argentina había ganado este trofeo en 2022 al vencer a Italia en el estadio de Wembley y también lo obtuvo en 1993, con Diego Maradona, frente a Dinamarca.

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Catar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.

"Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia" , fue parte del comunicado que publicó UEFA.