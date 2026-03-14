George Russell se consagró vencedor en la carrera Sprint del Gran Premio de China, disputada en el circuito internacional de Shanghái. El piloto británico lideró gran parte de la prueba y cruzó la meta en primer lugar, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes completaron el podio.

El argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 14 tras completar las 19 vueltas de esta carrera corta. Ahora, su objetivo estará puesto en mejorar su rendimiento durante la clasificación que definirá el orden de largada para la competencia principal que se llevará a cabo el domingo.

Durante la carrera, Russell mantuvo el liderazgo con ventaja sobre sus perseguidores. En las vueltas finales, Charles Leclerc se ubicaba a +1,1 segundos y Lewis Hamilton a +2,7 en la disputa por el último escalón del podio. Por su parte, Colapinto se mantuvo firme en el puesto 14, a una diferencia de +10.1 segundos respecto al líder.

El desarrollo del evento incluyó momentos destacados como la salida del Safety Car en la vuelta 17, tras un período de neutralización de cuatro vueltas provocado por el abandono de Nico Hülkenberg en la vuelta 14. Esta situación redujo el número de autos en pista y modificó la dinámica de las últimas vueltas.

Por otro lado, Kimi Antonelli, quien llegó a superar a Charles Leclerc, recibió una penalización de 10 segundos que podría afectar su resultado final. Asimismo, Arvid Lindblad abandonó la carrera cuando marchaba en la última posición, lo que también influyó en la cantidad de competidores en pista.

Una de las peleas más llamativas fue la protagonizada por Franco Colapinto y Max Verstappen en la zona de medios. El piloto argentino logró superar al neerlandés en la largada y se mantuvo muy cerca de él durante gran parte de la carrera, siempre a menos de un segundo de distancia.

En las primeras vueltas, Lewis Hamilton marcó el ritmo inicial con un tiempo de 1:37.472, superando por medio segundo a George Russell, quien luego recuperó el liderazgo tras una intensa lucha. La carrera mostró varias alternancias en la punta, con Hamilton y Russell intercambiando posiciones y Leclerc manteniéndose como un constante aspirante al podio.

Franco Colapinto, que partió desde el puesto 16, logró avanzar posiciones y superar a pilotos como el brasileño Bortoleto, aunque perdió terreno en algunas fases y terminó 14°. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, finalizó en el puesto 11, ambos representantes de Alpine en esta competencia.

Este Gran Premio representa la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1, donde Colapinto buscará en la sesión clasificatoria asegurar un lugar competitivo en la parrilla para la carrera principal. El circuito de Shanghái exige una combinación de velocidad en recto y una gestión eficiente de neumáticos, factores clave para obtener un buen desempeño.

Desde su debut en Austin 2024 hasta su última participación en Qatar 2025, Colapinto ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo pérdidas de posición, despistes y problemas de ritmo, cerrando sus participaciones fuera de la zona de puntos. Con esta carrera Sprint, el piloto argentino espera revertir esa tendencia y mejorar sus resultados en la temporada.