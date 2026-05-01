Policía mató a ladrón que quiso asaltarlo cuando caminaba con su familia
Sucedió a última hora del jueves en el barrio San Cayetano. Un cómplice del ladrón escapó en una moto tipo 110.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un ladrón de 35 años que intentó asaltar a un efectivo policial que regresaba caminando a la casa con su familia en el barrio San Cayetano murió tras recibir al menos un disparo en el tórax. El oficial y sus allegados están fuera de peligro.
El hecho ocurrió minutos antes de las doce de la noche del jueves en inmediaciones de las calles Bolívar y Estado de Israel cuando el sujeto bajó de una moto tipo 110 que conducía un cómplice y se cruzó en el camino del oficial que estaba acompañado por su esposa y un hijo.
“Les apuntó con un revólver y allí el efectivo sacó su arma y efectuó una sola detonación que dio en el tórax del agresor que cayó sin vida en Estado de Israel casi Colón mientras el cómplice se daba a la fuga”, informaron las fuentes consultadas por este medio.
Personal policial, incluyendo al titular de la Jefatura Departamental Comisario Inspector Cristian Fontana, se hizo presente en el lugar, aunque las actuaciones estarán a cargo de personal judicial por haber un miembro de las fuerzas de seguridad involucrado.
Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°4 ordenaron una serie de medidas en la zona y se dispuso que el viernes se lleve adelante la operación de autopsia.
En el lugar se secuestraron dos armas y no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad del efectivo que resistió el asalto.
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