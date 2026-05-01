Policía mató a ladrón que quiso asaltarlo cuando caminaba con su familia

Un ladrón de 35 años que intentó asaltar a un efectivo policial que regresaba caminando a la casa con su familia en el barrio San Cayetano murió tras recibir al menos un disparo en el tórax. El oficial y sus allegados están fuera de peligro.

El hecho ocurrió minutos antes de las doce de la noche del jueves en inmediaciones de las calles Bolívar y Estado de Israel cuando el sujeto bajó de una moto tipo 110 que conducía un cómplice y se cruzó en el camino del oficial que estaba acompañado por su esposa y un hijo.

Policía Científica trabajó en el lugar.

“Les apuntó con un revólver y allí el efectivo sacó su arma y efectuó una sola detonación que dio en el tórax del agresor que cayó sin vida en Estado de Israel casi Colón mientras el cómplice se daba a la fuga”, informaron las fuentes consultadas por este medio.

Personal policial, incluyendo al titular de la Jefatura Departamental Comisario Inspector Cristian Fontana, se hizo presente en el lugar, aunque las actuaciones estarán a cargo de personal judicial por haber un miembro de las fuerzas de seguridad involucrado.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°4 ordenaron una serie de medidas en la zona y se dispuso que el viernes se lleve adelante la operación de autopsia.

En el lugar se secuestraron dos armas y no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad del efectivo que resistió el asalto.