Guerra en Medio Oriente: una bomba cayó en pleno Tel Aviv y generó momentos de tensión en la ciudad

Imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran el instante en el que el misil impacta en la zona.

Una bomba racimo impactó este domingo en una calle de Tel Aviv y provocó un fuerte operativo evacuación de emergencia, mientras brigadistas y especialistas trabajan para evaluar los daños ocasionados en la zona.

El ataque se produjo cerca del mediodía en Israel —alrededor de las 7 de la mañana en la Argentina— en un sector comercial de la ciudad. Tras la explosión, las autoridades cortaron el tránsito y desplegaron un importante operativo de seguridad mientras equipos antiexplosivos inspeccionan el área.

En el lugar quedaron esparcidas esquirlas del proyectil y se registraron daños en la calzada, autos estacionados y algunos locales comerciales cercanos. A pesar del impacto, hasta el momento no se reportaron personas heridas.

Horas más tarde comenzaron a circular imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran el instante en el que el misil impacta en la zona. En el video se observa cómo una persona logra apartarse apenas segundos antes de ser alcanzada por la explosión.

El hecho generó momentos de tensión entre los vecinos y comerciantes. Incluso, durante la mañana volvieron a sonar las sirenas de alerta aérea ante la posibilidad de nuevos ataques.

Mientras tanto, cuadrillas de operarios comenzaron con tareas para remover escombros y reparar los daños provocados por la explosión.

En paralelo, también se registró otro ataque con misiles en la ciudad de Jolón, ubicada en las afueras de Tel Aviv. Según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom, dos personas resultaron heridas leves.

De acuerdo al parte médico difundido por el organismo, se trata de un hombre de alrededor de 80 años que sufrió cortes por fragmentos de vidrio y una mujer de edad similar que presentó síntomas leves por inhalación de humo.

Ante el escenario de tensión, el Comando del Frente Interno israelí envió alertas preventivas a los teléfonos móviles de los residentes en las zonas afectadas y pidió a la población seguir las indicaciones de seguridad.

Además, las autoridades decidieron desalojar de manera preventiva el sector del Muro de los Lamentos, uno de los puntos turísticos más visitados de Jerusalén, luego de que se registraran ataques en áreas cercanas durante las últimas horas.