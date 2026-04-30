Secuestraron a miembros de la flotilla que viajó a la Franja de Gaza en una misión humanitaria.

La flotilla global Sumud, que zarpó desde Barcelona este mes hacia la Franja de Gaza en una misión humanitaria, denunció que algunos de sus barcos fueron abordados por lanchas militares israelíes, "apuntando láseres y armas de asalto semiautomáticas y poniendo de rodillas con las manos en la cabeza" a los tripulantes.

Se estima que doce embarcaciones fueron las interceptadas. En algunos casos, se mantienen incomunicadas, por lo que se desconoce el estado de muchos de los integrantes de la flotilla que navega por el Mediterráneo. Israel asumió el secuestro de siete embarcaciones en aguas internacionales a la altura de Grecia, a miles de millas de sus costas.





A través de las redes, publicaron imágenes del interior de los barcos secuestrados, desmereciendo la misión humanitaria y presentando a la Flotilla como amenaza. "Ante esta gravisima situación, exigimos que se esclarezcan inmediatamente los hechos, que se respete la integridad de la tripulación y que la flotilla pueda seguir su misión hacia la Franja de Gaza", expresaron mediante un comunicado desde el Comité argentino de solidaridad con el pueblo palestino.

La abogada integrante de Global Sumud Argentina y miembro de la flotilla Victoria Pi de la Serra confirmó que las "fuerzas israelíes secuestraron ilegalmente a 175 tripulantes, de los cuales 6 son argentinos". En el comunicado subrayaron el reclamo "a los gobiernos de la región para auxiliar a los tripulantes" y "a la Cancillería argentina para averiguar la situación de los miembros argentinos".

