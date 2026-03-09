Donald Trump aseguró que la guerra en Irán está “prácticamente terminada”

Tras diez días de conflicto en Medio Oriente, y en el mismo día en que Israel anunció una nueva ola de ataques a gran escala, Donald Trump consideró este lunes que la guerra en Irán "está prácticamente terminada". Fue durante una entrevista telefónica con una periodista en la que además advirtió al régimen iraní que "no intenten nada raro o será el fin de ese país".

El republicano profundizó su declaración al sostener además que Irán "no tiene Armada, ni comunicaciones, ni Fuerza Aérea", que "sus misiles están destrozados" y que "sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas".

"Si te fijas, no les queda nada, no les queda nada en términos militares", consideró Trump al respecto.

Las palabras del presidente estadounidense parecen ir, sin embargo, a contramano de las de su propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien menos de 24 horas antes había sostenido en una entrevista con el mismo medio que "la armada iraní prácticamente ha desaparecido" pero que "habrá más barcos que hundir", que su poderío militar en la zona está "disminuyendo" y que "esto es solo el comienzo".

Por otra parte, Trump se refirió también al estrecho de Ormuz, cuyo tránsito se encuentra prácticamente paralizado desde que inició el conflicto y por el que circula alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo y gas.

El mandatario consideró que su país "podría hacer mucho" y amenazó a Irán para el caso de que ese país intente un bloqueo en el estrecho de Ormuz como el que el régimen había anunciado al inicio del conflicto: "Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada raro, será el fin de ese país. Si hacen algo malo, será el fin de Irán y nunca más se volverá a oír su nombre", afirmó durante la conversación.

Además, el presidente de EE.UU. reiteró que actualmente el estrecho se encuentra abierto y que hay barcos circulando por él, aunque admitió que aún está "pensando en tomar el control".

En cuanto a Mojtaba Khamenei, el hijo del ayatollah de Irán que este domingo fue designado como su sucesor luego de que su padre muriese durante los bombardeos de la semana pasada, Trump sostuvo no tener "ningún mensaje" para él.

Aunque inicialmente Trump había estimado que la guerra duraría unas cuatro semanas, este lunes sostuvo que su país "está muy adelantado" en el cronograma. "Terminar la guerra es algo que solo está en mi mente, en la de nadie más", apuntó cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto.

Más tarde, durante una reunión con representantes del partido Republicano en su club de golf de Doral, en Florida, el mandatario volvió a referirse a la cuestión y aseguró que la guerra contra Irán sería una "corta excursión", a pesar de que sostuvo que la ofensiva continuaría "hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado".