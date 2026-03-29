Alerta química en Israel: restos de misil impactaron en una planta y obligaron a evacuar una zona industrial

Los restos del misil cayeron en la zona industrial de Neot Hovav.

Un fuerte operativo de emergencia se desplegó en la zona industrial de Neot Hovav, en el sur de Israel, luego de que restos de un misil interceptado impactaran en una planta vinculada a la producción de pesticidas.

El golpe dañó sectores donde se almacenaban sustancias químicas y provocó un incendio de gran magnitud, lo que encendió las alarmas por el riesgo de liberación de elementos tóxicos.

Ante este escenario, las autoridades ordenaron evacuar de inmediato a vecinos y trabajadores del área para evitar posibles intoxicaciones por el humo contaminado. Equipos especializados comenzaron a monitorear la calidad del aire y a evaluar si hubo dispersión de sustancias peligrosas.

Bomberos trabajaron con varias dotaciones en un contexto complejo, ya que el fuego se desarrolló en un predio con materiales altamente riesgosos. Uno de los principales temores fue que las llamas se extendieran a otros sectores donde también se almacenan químicos.

Según se informó, solo una persona resultó con heridas leves y fue atendida sin mayores complicaciones.

Mientras tanto, continúan las tareas para controlar completamente el incendio y determinar si hubo derrames que puedan afectar el ambiente o la salud a largo plazo. También se prevé un seguimiento sanitario en la zona y trabajos de descontaminación en caso de ser necesarios.