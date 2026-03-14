Guerra en Medio Oriente: atacaron la embajada de Estados Unidos en la capital de Irak

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue bombardeada este sábado a primeras horas. El ataque se habría efectuado con misiles, según informaron fuentes de seguridad iraquíes. El suceso genero una densa columna de humo que se elevó sobre el complejo democrático.

El incidente ocurrió luego de una intensa madrugada perpetuada por extremos ataques a grupos armados. Según fuentes de seguridad, esos operativos dejaron al menos dos muertos antes del amanecer.

El ataque fue en la capital de Irák, A Bagdad. Fuente: Agencia NA/Redes.

Las agencias internacionales difundían imágenes de la explosión dentro del perímetro oficial, mientras que desde el gobierno ofrecían versiones contradictorias sobre el origen del impacto.

Un funcionario de seguridad iraquí aseguró que “un dron atacó la embajada”, aunque otros dos funcionarios citados por la prensa internacional sostuvieron que el impacto fue provocado por un misil que cayó en un helipuerto dentro del predio.

Daños del ataque. Fuente: Agencia NA/Redes.

Desde la embajada de Estados Unidos aun no salieron a dar declaraciones ni comunicar el atentado de forma oficial. La situación en la Zona Verde de Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades intentan determinar el alcance de los daños en la sede diplomática y el origen preciso del proyectil.