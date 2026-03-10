Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos iraníes

En un clima de creciente tensión en Medio Oriente, Estados Unidos confirmó que en las últimas horas hundió al menos 16 embarcaciones iraníes a las que acusó de "estar colocando minas explosivas" en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo en cuanto a transporte de petróleo.

La operación se produjo luego de que Irán decidiera bloquear el paso en esta estratégica ruta, ubicada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Teherán tomó la medida como respuesta a los ataques que sufrió el sábado pasado por parte de Estados Unidos y de Israel.

Antes del ataque contra los barcos iraníes, el presidente Donald Trump había amenazado a Irán a través de su red social Truth Social. “Si han puesto minas y no las retiran, las consecuencias militares alcanzarán niveles nunca vistos”, expresó.

Además aseguró que Washington utilizará tecnología y sistemas de misiles similares a los que emplea en operaciones contra el narcotráfico: “Serán combatidos con rapidez y violencia. ¡Cuidado!”.

Según las estimaciones de la Casa Blanca, Irán contaría con entre 2.000 y 6.000 minas navales, presuntamente fabricadas en Rusia y China, aunque no presentaron pruebas públicas sobre esa versión.