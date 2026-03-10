Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos iraníes
Donald Trump amenazó a la República Islámica con un "ataque nunca antes visto".
Por Redacción 0223
PARA 0223
En un clima de creciente tensión en Medio Oriente, Estados Unidos confirmó que en las últimas horas hundió al menos 16 embarcaciones iraníes a las que acusó de "estar colocando minas explosivas" en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo en cuanto a transporte de petróleo.
La operación se produjo luego de que Irán decidiera bloquear el paso en esta estratégica ruta, ubicada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Teherán tomó la medida como respuesta a los ataques que sufrió el sábado pasado por parte de Estados Unidos y de Israel.
Antes del ataque contra los barcos iraníes, el presidente Donald Trump había amenazado a Irán a través de su red social Truth Social. “Si han puesto minas y no las retiran, las consecuencias militares alcanzarán niveles nunca vistos”, expresó.
Además aseguró que Washington utilizará tecnología y sistemas de misiles similares a los que emplea en operaciones contra el narcotráfico: “Serán combatidos con rapidez y violencia. ¡Cuidado!”.
Según las estimaciones de la Casa Blanca, Irán contaría con entre 2.000 y 6.000 minas navales, presuntamente fabricadas en Rusia y China, aunque no presentaron pruebas públicas sobre esa versión.
Leé también
Temas
Lo más
leído