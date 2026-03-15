Un adolescente de 16 años fue asesinado a puñaladas dentro de un boliche

Un adolescente de 16 años fue asesinado a puñaladas durante la madrugada de este domingo tras un ataque ocurrido dentro del boliche Cleopatra Disco, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. El presunto autor del ataque sería otro adolescente de 17 años, quien ya se encontraba demorado cuando los efectivos policiales arribaron al lugar.

El ataque ocurrió en Cleopatra Disco.

En el lugar y en sus alrededores intervinieron peritos de Criminalística y personal de la División de Investigaciones, quienes además incautaron cámaras de seguridad para analizar las imágenes del momento del ataque.

Según replicó el sitio ADN Sur, la causa es investigada por el fiscal Alex Williams, mientras que el joven detenido permanece a la espera de la audiencia de control de detención.