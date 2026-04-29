Murió el menor de 17 años baleado en Villa Gascón: refuerzan la presencia policial en la guardia del Higa

El adolescente de 17 años baleado esta tarde en la denominada Villa Gascón murió este miércoles después de agonizar varias horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende de Mar del Plata. Es el décimonoveno homicidio en lo que va del año.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el deceso se constató alrededor de las 18.30. El chico, cuyos datos no trascendieron, había recibido tres impactos de bala -en el abdomen y las piernas - y se encontraba en el área de Shockroom.

El hecho original ocurrió minutos antes de las 14 en Coronel Suárez entre Brown y Falucho, en el barrio Coronel Dorrego, zona conocida como Villa Gascón, tras una discusión con otro joven. La investigación está a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán.

Así, ya son 19 los homicidios contabilizados por la Justicia en los primeros cuatro meses del año en Mar del Plata y es el cuarto crimen que ocurre en la ciudad en menos de una semana.

Tensión en la guardia del Higa

La tarde del miércoles se volvió tensa en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende de Mar del Plata. Familiares de la víctima protagonizaron roces con el personal policial mientras esperaban noticias sobre el estado del joven.

Según pudo saber este medio, su hermano también debió ser asistido y fue trasladado al Unidad de Pronta Atención (UPA) en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según pudo saber 0223, alrededor de las 5 de la tarde también ingresó a la guardia del HIGA una mujer de 40 años aproximadamente, sin signos vitales.

Afuera del hospital, los familiares confrontaron con el personal médico y policial al reclamar información sobre la evolución del joven. La intensidad de la situación obligó a reforzar la presencia policial en el lugar. "Está muy intensa la guardia", habían reconocido.

Un asesinato cada 36 horas

Desde hace días Mar del Plata sufre una escalada de violencia que se replican en distintos barrios de la ciudad y arrojan un dato alarmante: el promedio de los últimos seis días da cuenta de un homicidio cada 36 horas. Es decir, cada un día y medio.

El primero de ellos ocurrió en la madrugada del viernes 24 de abril en el barrio Juramento. Eber Ezequiel Puliti, de 39 años, fue encontrado sin vida cerca de las 3.30 en inmediaciones de Diagonal Gascón y Juramento. El cadáver se encontraba tendido sobre la calle, con el torso desnudo y no llevaba documentos. La víctima poseía una herida de arma blanca en la zona intercostal superior derecha y una segunda herida en el glúteo derecho.

El segundo crimen fue el más atroz y sucedió el sábado 25 de abril en un descampado que limita el barrio José Hernández y Caribe, cuando la policía halló un cuerpo carbonizado a la altura de la avenida Juan B. Justo al 8400. Todo indica, aunque aún no fue confirmado de manera oficial, que se trataría de Kevin Ábalos, un hombre de 33 años que era intensamente buscado por su familia.

El tercer homicidio comenzó con un hombre de 30 años que fue baleado en una pierna, en la mañana de este lunes 27 de abril, en la avenida Vértiz al 11.700, en el barrio General Belgrano. Horas después, la víctima, identificado como Marcelo Lorenzo Rojas, de 36 años, murió en el Higa.