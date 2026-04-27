Balearon a un joven en el Centenario y fue trasladado al Higa

Luego del hombre asesinado a tiros este lunes por la mañana en la avenida Vértiz, un nuevo joven de 19 años fue baleado esta tarde en el complejo habitacional Centenario y se encuentra grave en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo con fuentes hospitalarias, la víctima de 19 años ingresó alrededor de las 19 al nosocomio con una herida de arma de fuego, recibida en México y General Roca, en el barrio Bernardino Rivadavia.

El ataque se habría producido en la misma zona donde se encuentra domiciliado, en el conjunto de viviendas sociales, aunque por el momento se desconocen los detalles de la agresión.

El joven sufrió un impacto de bala en el tórax y fue trasladado en un vehículo particular al Higa, donde permanece internado. Su pronóstico es reservado.

El ataque se registró en el complejo habitacional Centenario.

Este nuevo hecho de violencia se suma a los tres homicidios registrados en los últimos días en Mar del Plata. El primero fue Eber Ezequiel Puliti, de 39 años, a quien encontraron sin vida cerca de las 3:30 en inmediaciones de Diagonal Gascón y Juramento y habría sido asesinado a puñaladas.

La segunda víctima se registró en la madrugada del sábado, cuando hallaron el cadáver calcinado de Kévin Abalos, de 33 años, en un descampado ubicado en la avenida Juan B. Justo al 8400, en la zona de los barrios Autódromo y José Hernández.

El tercer homicidio ocurrió esta misma mañana. Marcelo Lorenzo Rojas, de 36 años, murió en el Higa después de entrar en paro cardiorrespiratorio como consecuencia de una herida de bala que recibió en un miembro inferior en la avenida Vértiz al 11.700. Los investigadores evalúan la hipótesis de que el crimen sea un ajuste de cuentas directamente vinculado al crimen de Ábalos.